– По итогам конкурсов 2021-2022 годов были открыты 10 новых межрайонных автобусных маршрутов, следующих из Уральск в Таскалу, Пятимар, Фёдоровку, Калдыгайты, Хан Ордасы, Булдырты, Январцево, Покатиловку, Жанабулак, Шагатай. С 2013 года ежегодно субсидируются социально значимые межрайонные (междугородные внутриобластные) маршруты. Из года в год увеличивается объём субсидий, выделяемых из областного бюджета. Так, в 2021 году на эти цели выделяли 176 миллионов тенге, в 2022 году – 355,5 миллионов тенге, а в 2023 году на субсидирование направили 382,8 миллиона тенге, за счёт чего стоимость проезда на низком уровне. Например, сейчас стоимость билета на одного пассажира в отдалённое село Жанибек составляет 3 060 тенге. Тогда как стоимость такси между Уральском и Жанибеком составляет шесть тысяч тенге, — рассказал Айдар Менеев.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Айдар Менеев рассказал, что из 12 районов региона девять охвачены автобусными маршрутами. По маршрутам Казталовка — Уральск, Сайхин — Уральск и Жымпиты — Уральск перевозчика нет. Предыдущий не исполнял договорные обязательства (регулярность маршрута составлял менее 70% в месяц — прим. автора) и управлению пришлось расторгнуть договор в одностороннем порядке. Других желающих обслуживать маршруты не оказалось. Тем менее, Менеев предположил, что по этим и другим маршрутам перевозчики возможно будут определены в предстоящих конкурсах. Ближайший пройдёт 25 мая.За счёт субсидий перевозчики должны обновлять свой автопарк. Руководитель управления также отметил, что действующий тариф на проезд не повышался с 2013 года. Однако учитывая ежегодный рост стоимости горюче-смазочных материалов, запчастей и услуг технического ремонта, решено было с первого мая всё же увеличить стоимость проезда. Таким образом установлен тариф на регулярные социально значимые межрайонные перевозки в размере 6 тенге на 1 километр (ранее было 4 тенге — прим. автора).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.