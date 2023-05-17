– По итогам конкурсов 2021-2022 годов были открыты 10 новых межрайонных автобусных маршрутов, следующих из Уральск в Таскалу, Пятимар, Фёдоровку, Калдыгайты, Хан Ордасы, Булдырты, Январцево, Покатиловку, Жанабулак, Шагатай. С 2013 года ежегодно субсидируются социально значимые межрайонные (междугородные внутриобластные) маршруты. Из года в год увеличивается объём субсидий, выделяемых из областного бюджета. Так, в 2021 году на эти цели выделяли 176 миллионов тенге, в 2022 году – 355,5 миллионов тенге, а в 2023 году на субсидирование направили 382,8 миллиона тенге, за счёт чего стоимость проезда на низком уровне. Например, сейчас стоимость билета на одного пассажира в отдалённое село Жанибек составляет 3 060 тенге. Тогда как стоимость такси между Уральском и Жанибеком составляет шесть тысяч тенге, — рассказал Айдар Менеев.За счёт субсидий перевозчики должны обновлять свой автопарк. Руководитель управления также отметил, что действующий тариф на проезд не повышался с 2013 года. Однако учитывая ежегодный рост стоимости горюче-смазочных материалов, запчастей и услуг технического ремонта, решено было с первого мая всё же увеличить стоимость проезда. Таким образом установлен тариф на регулярные социально значимые межрайонные перевозки в размере 6 тенге на 1 километр (ранее было 4 тенге — прим. автора).
