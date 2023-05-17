— День рождения мы обычно празднуем с 12-го на 13-е число. Это в нашей семье так сложилось. Я отмечаю это мероприятие дома, со своей семьёй. На следующий день, журналисты не дадут соврать, у меня 13-е число – это рабочий режим. В этом году с утра я сразу уехал в дальний Кобдинский район, где идёт строительство по паводковым ситуациям... Фактически до восьми вечера был в рабочем режиме, — заверил Тугжанов.

Фото из архива Несколько дней назад впоявилась информация, что аким Актюбинской области Ералы Тугжанов якобы отметил 60-летние в роскошном ресторане. Это сопровождалось фотографиями машин, на которых видны государственные номера (на всех две буквы после цифр, что говорит о том, что автомобили принадлежат юридическим лицам — прим. автора). 17 мая на брифинге в СЦК глава региона опроверг информацию о роскошном праздновании.Тем не менее глава региона «поручил проверить информацию» о служебных машинах, которые стояли на парковке ресторана. — Но, по моим данным, ни одной государственной машины в тот день нигде не было, и её не может быть, – заключил аким.