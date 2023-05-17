Поезд столкнулся с двумя авто на переезде в Алматы
ДТП произошло на частном подъездом пути.
Фото: Ксения Зеленская/группа «Дежурный по городу (Казахстан)» в Facebook
О ДТП написала подписчик Facebook-группы «Дежурный по городу (Казахстан)» Ксения Зеленская. По её словам, авария случилась утром шестого мая, поезд столкнулся с двумя автомобилями.
— Шлагбаум был открыт, светофор не был включен, дежурный вышел из своей будки только после наезда на машины. Составитель вагонов спокойно наблюдал, как состав врезается в поток машин, — написала женщина.
В пресс-службе «Казахстан Темир Жолы» отметили, что ДТП произошло на станции Алматы на охраняемом железнодорожном переезде частного подъездного пути. Жертв и пострадавших нет.
— Переездная сигнализация работает исправно. Дежурный по переезду – работник частного предприятия. КТЖ призывает всех автомобилистов при проезде через железнодорожные переезды быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — прокомментировали в компании.
В комментариях пользователи предположили, что автомобили стояли в пробке, поэтому не смогли выехать ни вперёд , ни назад.