Изменится и тариф, передаёт портал «Мой ГОРОД». Два новых участка платной парковки появятся в Алматы Иллюстративное фото из архива «МГ» В декабре прошлого года в Алматы создали государственного оператора платных парковок КГП на ПХВ «Алматы паркинг». На заседании Общественного совета 26 апреля директор КГП рассказал, что сейчас переходит переключение на другую систему фиксации штрафов. 17 мая в ответ на запрос редакции в «Алматы паркинг» пояснили, что в течение года происходило переключение системы фиксации штрафов на новую, которую предоставила генеральная прокуратура. Сейчас процедуры завершаются. Штрафы, заверяют в компании, выписываются всем нарушителям. В компании напомнили, что тарифы на парковку не менялись.
— Согласно генерального плана Алматы до 2040 года, в зависимости от района, планируется увеличение платы за паркинг. Увеличение планируется начать в текущем году. Плата за парковку в разных районах Алматы будет дифференцирована. Тарифы будут повышаться по мере приближения к историческому центру города, — рассказали в компании.
Зоны платных парковок планируют расширять во всех восьми районах мегаполиса. Сейчас оператор разрабатывает план по развитию платных парковок, завершить эту работу планируют к концу года. Тогда и будет известно, где и насколько увеличится количество платных парковочных мест. График работы парковок пока останется без изменений.