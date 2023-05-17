Аслана Утепова обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, передаёт портал «Мой ГОРОД».
24 марта в Уральском городском суде началось главное судебное разбирательство в отношении блогера Аслана Утепова. Его задержали
30 декабря 2022 года при получении 300 тысяч тенге, а на следующий день следственный суд санкционировал его арест на два месяца.
Утепова обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Интересы подсудимого в суде представляет Руслан Шагатаев. Потерпевшие — Байсариева и Павлов.
Ранее в суде допросили Байсариеву, а после обвинитель Семилиди попросила её уточнить иск
, так как в нём указаны 200 тысяч тенге, принадлежащие антикоррупционной службе ЗКО. На следующем судебном заседании допросили второго потерпевшего
— Павлова. Он рассказал почти тоже самое, как изложили суть дела прокурор и потерпевшая Байсариева. Также в суде озвучили показания экс-акима
Уральска Абата Шыныбекова.
Сегодня, 17 мая, состоялись прения сторон. Первой выступила прокурор Анастасия Семилиди. Она зачитала доводы, доказывающие вину Утепова, и запросила наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Также гособвинитель указала смягчающие уголовную ответственность обстоятельства — наличие троих малолетних детей, отягчающие обстоятельства не установлены.
— Назначить обязательное дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе, в суде, в органах местного самоуправления. Взыскать с подсудимого иски потерпевших: иск Павлова в размере двух миллионов тенге, иск Байсариевой в размере 1 млн и 250 тысяч тенге, — заключила Семилиди.
Потерпевшая Байсариева просила суд наказать Утепова и удовлетворить заявленный иск.
Сам Утепов вновь заявил в суде, что свою вину не признаёт и считает всё это провокацией.
— Одни слова и домыслы о том, что передавали деньги, никаких доказательств нет. Потерпевшие дают против меня заведомо ложные показания. Мой арест напрямую связан с общественной деятельностью. Я борюсь против коррупции, предоставляю юридическую помощь простому народу и бизнесменам, а также борюсь с распространением «Трамадола» и других наркосодержащих веществ. За это время я многим госслужащим и должностным лицам перешёл дорогу. Все должностные лица имели на меня зуб и огромное желание посадить за решётку. Также были угрозы со стороны и прокуратуры, и ДКНБ, и других сотрудников. Меня пытались подкупить, чтобы я прекратил свою деятельность. Уверен в том, что уголовное дело является запланированной и провокационной операцией против меня, созданной антикоррупционной службой под руководством прокурора ЗКО. Ни для никого не секрет, что ко мне испытывал личную неприязнь бывший первый заместитель прокурора ЗКО Цуранков и нынешний первый заместитель прокурора ЗКО Сатбаев, заместитель начальника управления расследования прокуратуры ЗКО Мусин, председатель следственного суда Уральска Губашев и сотрудники ДКНБ. Уверен, каждый из них приложил руку к этому уголовному делу, — сказал Утепов.
Со слов Утепова, первый заместитель прокурора области Сатбаев утверждал все постановления в отношении него. Следственный судья Губашев санкционировал арест.
Напомним
, расследование начато Антикоррупционной службой ЗКО, (но до начала суда они отказались комментировать — прим. автора).
После задержания Адвокат Утепова Шагатаев тогда заявил, что задержание его подзащитного он расценивает как провокацию. По словам защитника, на самом деле предпринимательница обратилась к Утепову, как к юридическому консультанту и передала деньги за его работу.
Утепов против «короля трамадола»
Активист известен своей борьбой с незаконной продажей «аптечных наркотиков». Напомним, в мае прошлого года Утепов опубликовал видео, на котором житель Уральска Николай Карпов подписал себя «королём трамадола». После этого в адрес Утепова посыпались угрозы и он написал заявление в полицию. Спустя несколько часов стало известно о том, что «короля» задержали
, но вскоре отпустили
под подписку о невыезде.
В июле Утепов был участником акции
жителей против распространителей аптечных наркотиков. На улице вышли 70 человек с требованием обратить внимание правоохранителей на свободную продажу опасных капель и таблеток.
В сентябре Карпова вновь задержали
. В его авто обнаружили 400 флаконов наркосодержащего и запрещённого в безрецептурном обращении препарата «Тропикамид».
30 декабря 2022 года Карпов первый сообщил о задержании Утепова. При этом антикоррупционная служба тогда сообщила, что информации о задержании нет.
