— Как мотивировали директора школ, якобы родители отказывались от участия детей. Думаем, что нужна информационная работа с родителями, чтобы максимально вовлечь детей. Также установлено, что фактически пришкольные лагеря не функционировали. Допустим, якобы дети находились на мероприятия. А со слов родителей установлено, что фактически мероприятия не было. Также как причина низкого охвата детей — с родителями не согласовывали режим и график работы, — озвучивала доклад представитель прокураты.

— Да, была летная школа в июне, которую выдавали за пришкольный лагерь. С первого июля уже во многих школах начался капитальный ремонт, детей там практически не было. Правильно Клара Артёмовна сказала по графику. Он не был согласован. Это что за школьный лагерь с 10 до 12? Тут привезти ребёнка в школу в пробках займёт время. Помимо этого, лично беседовала с родителями — почему вы не водите детей. Они сказали — какой смыл вести, я потеряю время, он пробудет несколько часов и потом останется снова без присмотра. Это большая проблема. Красивые цифры были озвучены, бюджет выделяется, но на самом деле давайте реально смотреть на эту картинку. Был вынесен акт надзора, директора это признали, пришкольные лагеря были пустые. Во избежание подобных нарушений, в целях профилактики преступности, ДТП, такие рекомендации, чтобы подобные нарушения не повторялись. Раз открываете, давайте с 9 до 15 часов, — сказала она.

— Мы глубоко ценим все рекомендации, которые нам даёт прокуратура. Я хочу понять, какие требования были у родителей и для какого большинства мы работали. Мы не оспариваем цифры, но нам важно понимать, какой процент родителей был недоволен. В этом году мы всё учтём, пересмотрим.

— И второй момент по питанию. До обеда дети находились. Какая была организация питания? Бутерброды дети приносили из дома и сидели кушали там же в этих игровых кабинетах с нарушением всех санэпид норм, — добавила помощник прокурора Алматы по защите прав детей.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Представитель прокуратуры Алматы Эльвира Дмумашева на заседании Общественного совета озвучила итоги проверки работы школьных лагерей в прошлом году. По её словам, основные нарушения были связаны с невыполнением запланированного индикатора охвата детей. Мониторинг показал, что школьные лагеря посещали 15 500 тенге из запланированных 40 тысяч.Её прервала заместитель акима Алматы Асем Нусупова с вопросом: как это не согласовывали? Скажите, какие требования не выполнялись?Многим был неудобен график посещения.Давайте чётко. У Общественного совета сложится впечатление, что мы всё делали чуть ли не против родителей, детей. Какие требования не были учтены? Может одному родителю не хватило. Какая выборка, что за явка, какой анализ? Я тоже так могу сказать — кому-то неудобно. А кому неудобно? Давайте смотреть правильно.У нас был акт надзора, по которому виновные лица были привлечены к ответственности. Указано, что нарушения устранены. У нас главная задача — не допустить нарушения. Поэтому у нас предложения. Сотрудник прокуратуры пояснила: статистика показывает, что летом растёт число преступлений против половой неприкосновенности детей, а также сами подростки становятся правонарушителям. Поэтому надзорный орган предложил активно доносить до сведения родителей информацию о работе лагерей, чтобы увеличить охват детей. Общественник, более 25 лет занимающийся детскими лагерями, Клара Летникова добавила, что также участвовала в объезде лагерей. Они принимали детей с 10 до 12 часов. Помощник прокурора Алматы по защите прав детей Гульнара Джанбекова (была в zoom, из-за проблем со звуком не смогла выступить сразу — прим. автора) сказала, что также лично объезжала каждую школу.Асем Нусупова ответила:Гульнара Джанбекова ответила, что со 100% родителей не был согласован график.Руководитель центра поддержки многодетных матерей Жумагуль Тажибекова также просила усилить информационную работу. По её словам, никакой информации о них она не видела, классные руководители также не доводили о такой возможности родителям.