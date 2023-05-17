После победы в суде своего экс-руководителя, Жандос Саматов также решил подать иск. Миллионный штраф присудили главному налоговику Уральска за взятку Иллюстративное фото из архива "МГ" Шестого октября 2022 года на сайте «Мой ГОРОД» был опубликован материал под названием «Директора ТОО «Батыс су арнасы» обвинили в растрате денег, а его заместителя в пьянстве». Тогда в Instаgram-паблике zhaloby_uralsk_official появилась жалоба от сотрудников ТОО «Батыс су арнасы». До публикации данного письма корреспондент «МГ» обратилась к директору предприятия и в своём интервью Ануар Аркенов ответил на все обвинения в свой адрес и прокомментировал ситуацию с «пьяным» заместителем. Тогда же в в пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что вызов в 102 действительно поступал, но заместитель руководителя предприятия покинул место до прибытия сотрудников, в связи с чем медицинское освидетельствование не проводилось. В апреле этого года в редакцию поступила досудебная претензия, в которой Жандос Саматов потребовал опубликовать опровержение с принесением извинений в его адрес и убрать вышеуказанную статью с сайта mgorod.kz и интернет-пространства. Пятого мая редакция предоставила ответ Саматову и спустя десять дней он подал в суд.
— С данным ответом я не согласен и полагаю, что со стороны газеты идёт непонятное затягивание в рассмотрении моих требований, в результате мной принято решение в гражданском судебном порядке принять меры по защите чести, достоинства и деловой репутации. С момента опубликованной данной статьи у меня появилось ощущение дискомфорта, нарушение сна, правильного питания. Родственники, друзья, знакомые постоянно спрашивают у меня комментарии по данной опубликованной клеветнической статье, — говорится в исковом заявлении.
В нём Саматов попросил суд обязать редакцию сайта «Мой ГОРОД» разместить опровержение статьи с принесением извинений в его адрес и убрать вышеуказанную статью с сайта с его фотографией. Также взыскать с редакции сайта «Мой ГОРОД» моральный ущерб в размере десяти миллионов тенге «за размещение информации, порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию». Редакция уточнила у пресс-службы ТОО «Батыс су арнасы», является ли Жандос Саматов заместителем директора предприятия. Последовал ответ, что он не работает на предприятии с октября прошлого года. Отметим, что 6 апреля редакция проиграла суд с директором ТОО «Батыс су арнасы» Аркеновым. Судья Баймагамбетова частично удовлетворила иск Аркенова. Редакция, не согласившись с решением суда, подала апелляционную жалобу.