— С данным ответом я не согласен и полагаю, что со стороны газеты идёт непонятное затягивание в рассмотрении моих требований, в результате мной принято решение в гражданском судебном порядке принять меры по защите чести, достоинства и деловой репутации. С момента опубликованной данной статьи у меня появилось ощущение дискомфорта, нарушение сна, правильного питания. Родственники, друзья, знакомые постоянно спрашивают у меня комментарии по данной опубликованной клеветнической статье, — говорится в исковом заявлении.В нём Саматов попросил суд обязать редакцию сайта «Мой ГОРОД» разместить опровержение статьи с принесением извинений в его адрес и убрать вышеуказанную статью с сайта с его фотографией. Также взыскать с редакции сайта «Мой ГОРОД» моральный ущерб в размере десяти миллионов тенге «за размещение информации, порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию». Редакция уточнила у пресс-службы ТОО «Батыс су арнасы», является ли Жандос Саматов заместителем директора предприятия. Последовал ответ, что он не работает на предприятии с октября прошлого года. Отметим, что 6 апреля редакция проиграла суд с директором ТОО «Батыс су арнасы» Аркеновым. Судья Баймагамбетова частично удовлетворила иск Аркенова. Редакция, не согласившись с решением суда, подала апелляционную жалобу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
