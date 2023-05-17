Пёс едва не погиб от потери крови, передаёт портал «Мой ГОРОД». Собаку насадили на арматуру в Атырау Скриншот с видео Акт живодёрства произошёл сегодня, 17 мая, возле школы в микрорайоне Нурсая. Волонтёр и зоозащитник Мамучар Карлович рассказал, что сообщение об этом он получил от своих коллег. Приехав на место, он обнаружил истекающую кровью собаку, которую в буквальном смысле насадили на арматурный прут.
– Около недели вроде было затишье, никаких издевательств над животными не было. Но сегодня произошел вопиющий случай. Бедро собаки было проткнуто железным прутом от заземления возле многоквартирного дома и песика буквально насадили на него, — рассказал он.
Волонтёрам пришлось немало потрудиться, чтобы вызволить несчастное животное из железного плена. Они забрали собаку, чтобы оказать ей первую помощь. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области пока не прокомментировали инцидент. К сожалению, проблема жестокого обращения с животными в Атырау стоит остро. Первого декабря прошлого года волонтёры спасли щенка, на шею которого была привязана верёвка с камнем. Животное наполовину сидело в воде, и судя по всему, кто-то пытался его утопить. Месяцем ранее аналогичную расправу с животным решили совершить уже дети. Они засунули щенка в мешок, привязали к нему камень и пытались утопить в реке. Ещё один «Герасим» пытался навязать судьбу МуМу щенкам в январе этого года — коробку с малышами плотно замотали скотчем и бросили на лёд реки. Самый громкий случай произошёл в Атырау в 2020 году. Тогда мужчина душил собаку дверцей холодильника. Только после общественного резонанса живодёра нашли. Он объяснил свой поступок тем, что якобы несколько дней назад животное «едва не укусило» его дочь и испортило всю высаженную рассаду. История собаки облетела социальные сети и в итоге семья из Америка захотела приютить её. Теперь Лаки, так назвали собаку, счастливо проживает в Калифорнии. В отличие от её мучителя, cобака живёт в роскошном доме, ездит на пляж и пьёт напитки Starbuсks.