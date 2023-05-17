– Около недели вроде было затишье, никаких издевательств над животными не было. Но сегодня произошел вопиющий случай. Бедро собаки было проткнуто железным прутом от заземления возле многоквартирного дома и песика буквально насадили на него, — рассказал он.Волонтёрам пришлось немало потрудиться, чтобы вызволить несчастное животное из железного плена. Они забрали собаку, чтобы оказать ей первую помощь. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области пока не прокомментировали инцидент. К сожалению, проблема жестокого обращения с животными в Атырау стоит остро. Первого декабря прошлого года волонтёры спасли щенка, на шею которого была привязана верёвка с камнем. Животное наполовину сидело в воде, и судя по всему, кто-то пытался его утопить. Месяцем ранее аналогичную расправу с животным решили совершить уже дети. Они засунули щенка в мешок, привязали к нему камень и пытались утопить в реке. Ещё один «Герасим» пытался навязать судьбу МуМу щенкам в январе этого года — коробку с малышами плотно замотали скотчем и бросили на лёд реки. Самый громкий случай произошёл в Атырау в 2020 году. Тогда мужчина душил собаку дверцей холодильника. Только после общественного резонанса живодёра нашли. Он объяснил свой поступок тем, что якобы несколько дней назад животное «едва не укусило» его дочь и испортило всю высаженную рассаду. История собаки облетела социальные сети и в итоге семья из Америка захотела приютить её. Теперь Лаки, так назвали собаку, счастливо проживает в Калифорнии. В отличие от её мучителя, cобака живёт в роскошном доме, ездит на пляж и пьёт напитки Starbuсks.
Вам может быть интересно
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.