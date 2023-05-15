Инфлюэнсеры также должны будут помечать, какие публикации являются рекламой, а какие – их личным мнением, передаёт Informburo.kz.
В Казахстане инфлюэнсеров планируют обязать уплачивать налоги с доходов за всю рекламу, опубликованную в их аккаунтах в социальных сетях. Такие нормы включает законопроект «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».
В кулуарах депутат Айдос Сарым объяснил, как планируют регулировать рекламу в соцсетях.
— Законопроект не будет касаться пользователей, а прежде всего самого понятия «онлайн-реклама». Потому что, как мы знаем, сегодня в интернет перетекают огромные потоки финансовых средств, в том числе денег рекламодателей. Мы знаем, что правоотношения и взаимоотношения в этой сфере в основном находятся в тени, либо в серой зоне. Мы знаем, что очень многие активные пользователи получают деньги в конвертах и так далее. Используют интернет, чтобы создавать финансовые пирамиды, заниматься незаконной благотворительностью, – сказал Айдос Сарым.
В законодательство планируют ввести много новых терминов, связанных с онлайн-рекламой. К примеру, будут введены понятия «нативная реклама» и «таргетированная реклама». Как отметил депутат, средства, уплаченные за такую рекламу, должны быть «понятными и видными» для налоговых органов страны.
Также в закон вносят понятие «недостоверная» или «непроверенная информация» для декриминализации в Уголовном кодексе.
— Пользователи соцсетей, когда заходят в Instagram, Facebook и так далее, должны различать, что является рекламой, а что нет. Должны быть соответствующие пометки (от создателей публикации. – прим. автора). В законопроект мы вносим понятие «инфлюэнсер». Это люди, которые имеют достаточно большую социальную поддержку, базу, которые так зарабатывают деньги, которые могут влиять на мнение, которые продают товары, пользуясь своей известностью. Они должны прежде всего платить налоги. Они должны помечать свой контент, чтобы люди понимали: вот это его личная позиция, а вот это является рекламой, за которую он получает деньги, – добавил Айдос Сарым.
Депутат подчеркнул, что государство не планирует ущемлять инфлюэнсеров. Он напомнил, что подвергся сильной критике и насмешкам при разработке закона о кибербуллинге. В том числе за то, что якобы депутаты пытаются «задушить свободу» в социальных сетях. Однако ничего подобного не произошло.
Айдос Сарым отметил, что многие страхи и опасения казахстанцев связаны с тем, что есть «презумпция недоверия власти». Но власть, по его словам, не желает непременно всё задушить и зарегулировать. Депутат подчеркнул, что государство должно защищать своих граждан, в том числе тех, кто становится жертвой рекламы финансовых пирамид.
У инфлюэнсеров, уточнил депутат, должен быть специальный счёт, по которому налоговый инспектор сможет видеть, откуда и за что поступают средства. С них позже инфлюэнсер будет уплачивать налоги с рекламы.
Другая часть законопроекта посвящена непосредственно онлайн-платформам. В основном, уточнил Айдос Сарым, здесь будет продолжена работа, которую начали при работе над законом о кибербуллинге. В первую очередь планируется ввести автоматический перевод контента на казахский язык
, чтобы сами онлайн-платформы могли модерировать контент на государственном языке. Речь идёт о платформах, где зарегистрировано более 100 тысяч пользователей.
В Казахстане, по словам депутата, уже создаётся представительство Tik Tok.
