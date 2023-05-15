Иллюстративное фото из архива "МГ" В «Атырау облысы Су Арнасы» предупредили, что в ночь с 17 мая с 00:00 до 7:00 18 мая будет временно прекращена подача воды. Причина — плановые работы на водоочистных сооружениях города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.