В департаменте госдоходов ЗКО прокомментировали информацию о незаконном начислении налогов бизнесмену
В ДГД опровергли данные Антикора.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
В антикоррупционной службе по ЗКО сообщали, что управление государственных доходов Уральска выставило бизнесмену уведомление о начислении дополнительных 40 миллионов тенге налоговой задолженности.
— Причина доначисления – неверное указание кода ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)при импорте грузового авто. Импортированный товар полностью соответствовал заявленному коду, изначально рассчитанные и оплаченные при оформлении таможенные платежи и налоги соответствуют законодательству, — говорилось в сообщении.
Спустя несколько дней в департаменте государственных доходов по ЗКО сообщают, что информация не соответствует действительности. Уведомление об устранении нарушений предпринимателю сформировали 30 марта.
— В случае несогласия с указанными в уведомлении нарушениями –налогоплательщик представляет пояснения по выявленным нарушениям на бумажном или электронном носителе в орган государственных доходов, направивший уведомление об устранении нарушений, — рассказали о процедуре в ДГД.
25 апреля предприниматель отправил пояснение. Тогда управление, заверяют в пресс-службе, сформировало заключение о неподтверждении результатов камерального контроля.
