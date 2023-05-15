— Однако на сегодня выполнено всего 10,4% работы или на 27 объектах. За четыре месяца в Бокейординском, Бурлинском, Жанибекском и Сырымском районах не проведены адаптационные работы ни по одному объекту, а в Акжайыкском, Жанакалинском, Шингырлауском районах – только по одному объекту, — сказала Тулегенова на аппаратном заседании в акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ЗКО проживают 24 351 человек с особыми потребностями, из них 2 965 — дети до 18 лет. Статистику озвучила глава управления занятости и социальных программ региона Альмира Тулегенова. По её словам, в области находятся 1 737 объектов социальной инфраструктуры. До 2022 года к стандарту привели 537 из них. В этом году адаптировать для людей с инвалидностью планировали ещё 259 объектов.Более того, при проектировании вновь строящихся социальных объектов не учитывается доступность для людей с ограниченными возможностями. Например, в селе Маштексай Жангалинского района стоится новый культурный центр, не рассчитанный на жителей с инвалидностью.