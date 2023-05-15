Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл в Жамбылской области. В полицию обратилась мать пятилетней девочки. Она рассказала, что мужчина обманул её дочь — обменял яблоко на телефон ребёнка стоимостью 132 тысячи тенге. Подозреваемым оказался 80-летний пенсионер. Он признал свою вину в мошенничестве. Телефон изъяли.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.