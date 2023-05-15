Речь идёт о жителях посёлка Зачаганск. Из-за аварии на котельной здесь был объявлен режим ЧС, передаёт портал «Мой ГОРОД». Из-за долгов Уральскую ТЭЦ отключили от газоснабжения Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что 11 июня по городу пришлось объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня. Причиной тому стала авария в котельной в микрорайоне Монкеулы посёлка Зачаганск. Это котельная обеспечивает 18 многоквартирных домов горячей водой и теплом.
– Силами АО «Жайыктеплоэнерго» мы устранили аварию, но тепловые сети котельной №3 считаются аварийными, есть техническое заключение. В кротчайшие сроки мы должны полностью восстановить её для того, чтобы зимой у нас не повторилась ситуация как с Экибастузом. В противном случае 18 многоквартирных домов в следующем отопительном сезоне могут остаться без отопления. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию. Думаю, до конца недели разработаем, ориентировочная сумма — 500-600 миллионов тенге. Средства будут выделены из резерва, — говорит Дуйсенгалиев.
На эти средства власти планируют заменить 2 500 погонных метров тепловых сетей, две трубы горячей воды и столько же труб, обеспечивающих подачу тепла. Подрядчик будет определён способом договора с одного источника, так как при режимах ЧС такие договора совершать можно. К слову, все ремонтные работы планируют завершить до 15 сентября. Стоит отметить, что микрорайон Монкеулы начал застраиваться в 2010 годах. Тепловые сети сделаны из стали, однако, по словам Дуйсенгалиева, во время проектирования не были предусмотрены водоотводы. Из-за этого трубы во время осадков и снеготаяния оставались в воде, ржавели и портились. Проблемы начали появляться в последние два года, а прошлой зимой на этом участке произошло более 50 аварий на тепловых сетях. Между тем в 18 многоквартирных домах проживают более 3 500 абонентов, которые на время восстановительных работ останутся без горячей воды. Это жители следующих домов по улице Монкеулы: 108/6, 108/5, 108/2, 101, 105, 105/1, 85/4, 87, 89, 83/1, 77, 83/2, 83/3, 85/2; по улице Камбар батыра дома: 4, 6, 6/1, 8, 8/1.