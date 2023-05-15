– Силами АО «Жайыктеплоэнерго» мы устранили аварию, но тепловые сети котельной №3 считаются аварийными, есть техническое заключение. В кротчайшие сроки мы должны полностью восстановить её для того, чтобы зимой у нас не повторилась ситуация как с Экибастузом. В противном случае 18 многоквартирных домов в следующем отопительном сезоне могут остаться без отопления. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию. Думаю, до конца недели разработаем, ориентировочная сумма — 500-600 миллионов тенге. Средства будут выделены из резерва, — говорит Дуйсенгалиев.На эти средства власти планируют заменить 2 500 погонных метров тепловых сетей, две трубы горячей воды и столько же труб, обеспечивающих подачу тепла. Подрядчик будет определён способом договора с одного источника, так как при режимах ЧС такие договора совершать можно. К слову, все ремонтные работы планируют завершить до 15 сентября. Стоит отметить, что микрорайон Монкеулы начал застраиваться в 2010 годах. Тепловые сети сделаны из стали, однако, по словам Дуйсенгалиева, во время проектирования не были предусмотрены водоотводы. Из-за этого трубы во время осадков и снеготаяния оставались в воде, ржавели и портились. Проблемы начали появляться в последние два года, а прошлой зимой на этом участке произошло более 50 аварий на тепловых сетях. Между тем в 18 многоквартирных домах проживают более 3 500 абонентов, которые на время восстановительных работ останутся без горячей воды. Это жители следующих домов по улице Монкеулы: 108/6, 108/5, 108/2, 101, 105, 105/1, 85/4, 87, 89, 83/1, 77, 83/2, 83/3, 85/2; по улице Камбар батыра дома: 4, 6, 6/1, 8, 8/1. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
