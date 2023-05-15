Собирать деньги на подарки учителям запрещено. Последний звонок прозвенел в школах Уральска Иллюстративное фото из архива «МГ» Текущий учебный год завершают более 3,7 миллионов детей. Из них 153 тысячи выпускников 11 классов. Вице-министр просвещения Шолпан Каринова на брифинге в СЦК напомнила, что занятия заканчиваются 31 мая. В этот день школы проводят уроки, а после них — классный час. Сценарий для него готовит учитель, но основные темы: подведение итогов, подготовка к каникулам, меры безопасности, озвучивание списков художественной литературы и фильмов на лето, патриотизм, память жертв репрессий (31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода — прим. автора).
— Торжественные мероприятия для выпускников старшего звена 9-11 классов пройдут первого июня. Торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании выпускникам 11 классов будет проведено 20-22 июня в стенах родных школ. Подчеркну, что при организации классных часов, торжественных линеек тоже вручении аттестатов в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, на привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий. Запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогов, — сказала Каринова.
Позже, отвечая на вопрос журналиста, вице-министр ещё раз подчеркнула, что запрещены любые подарки. Также представители СМИ спросили, могут ли дети собраться для празднования отдельно, вне учебного заведения. Каринова ответила, что официального запрета нет, однако Минпросвет рекомендует формат проведения — в стенах школы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.