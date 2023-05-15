Власти обещают оказать помощь семьям пострадавших при пожаре. ЗКО попал в список регионов по материнской и младенческой смертности Иллюстративное фото из архива «МГ» Пожар на газоперерабатывающем заводе на месторождении Жанажол в Актюбинской области произошёл первого мая. Его тушили 15 часов. Четверых рабочих, получивших ожоги,  госпитализировали в тяжёлом состоянии. Троих из них санитарной авиацией доставили в Астану. 14 мая один из них скончался в столичной клинике. Мужчина в день ЧП получил термические ожоги 70-75 % тела, были поражены дыхательные пути. 15 мая пресс-служба акимата Актюбинской области сообщила о гибели второго пострадавшего. Он скончался от острой сердечно-сосудистой, дыхательной и почечной недостаточности.
— Один пострадавший продолжает получать лечение в больнице Астаны. Ещё один проходит курс лечения в Актобе. Его состояние стабильное. Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь, — сообщили в ведомстве.
В управлении здравоохранения добавили, Мурзалы Куаншалиеву был 51 год. У него было обожжено 70% тела, было термоингаляционное поражение дыхательных путей, придатков обоих глаз и глазного яблока. Решается вопрос с доставкой тел погибших в родной город. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье 292 УК РК «Нарушение правил пожарной безопасности», начато расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.