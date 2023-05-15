— Автомобили Chevrolet Captiva 2012 года выпуска, Toyota Camry XliPwr 2005 года выпуска и Hyundai Sonata 2011 года выпуска, принадлежавшие товариществу, переданы по договору мены Ануару Аркенову в обмен на ГАЗ A21R35-10 2015 года выпуска, — говорится в ответе БСА.

— Стоимость автомобилей определена на основании их балансовой стоимости и фактического технического состояния. Необходимость в обмене трёх транспортных средств на одну «ГАЗель» заключалась в том, что Chevrolet Captiva, Toyota Camry XliPwr, Hyundai Sonata на тот момент находились в нерабочем состоянии. Кроме того, каждая из них неоднократно попадала в ДТП, что крайне негативно отразилось на техническом состоянии. Их восстановление требовало больших вложений, что с учётом текущего финансового положения не представляется возможным. Ремонт не приносил практической пользы для товарищества, а стоимость обошлась в 15,3 миллионов тенге. Принятая в обмен «ГАЗ А21R35-10» занята в производственных целях предприятия: производит доставку материалов, снабжение комплектующими и инструментами работников, занятых в ликвидации аварий, развозит людей, — пояснили в ответе на запрос в коммунальном предприятии.

— Аркенов не является госслужащим, а по закону лишь лицо, приравненное к нему, — дополнили в акимате города.

— В этой связи, учитывая необходимость осуществления деятельности товарищества вопрос об обмене имущества, может быть решён между юридическими лицами самостоятельно на основании гражданско-правовых сделок, — ответили в отделе финансов.

В редакцию «МГ» поступила информация о том, что якобы три автомобиля, принадлежащие ТОО «Батыс су арнасы» обменяли на «ГАЗель». Журналисты направили официальный запрос в коммунальное предприятие, управление энергетики и ЖКХ ЗКО, антикоррупционную службу ЗКО, отдел ЖКХ Уральска, управление финансов ЗКО, акимат Уральска и департамент государственных доходов ЗКО. В официальном ответе ТОО «Батыс су арнасы» сообщается, что директор Ануар Аркенов был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в 2021 году в управлении государственных доходов по Есильскому району Астаны. С августа 2021 года Аркеновым предпринимательская деятельность не ведётся, она приостановлена, ежеквартально сдаются «нулевые» отчёты. В Антикоррупционной службе ЗКО пояснили, что вопрос продажи автомобилей из государственной собственности не проверялся в связи с отсутствием заявления. Вот только возникает вопрос: кто напишет заявление, если директор ТОО «Батыс су арнасы» обменял автомобили предприятия на свою собственную «ГАЗель» и для чего ему понадобились три нерабочие иномарки?