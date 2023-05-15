Торыш — урочище в 150 километрах от Актау. Его называют Долиной шаров, так как в урочище находятся шаровидные минеральные образования – конкреций.
Позже известный эко-активист Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал пример использования камней.
— Эти камни без преувеличения идеально вписываются в ландшафтный дизайн для ресторанов, частных дворов, государственных учреждений и парков, — написал он.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что водителя погрузчика установили. С нарушителя проведут профилактическую беседу. Камни вернут на место.