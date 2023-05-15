Кадры с видео Видео опубликовали участники проекта «Экспедиция +362». На кадрах с дрона видно, как на грузовике вывозят камни их уникального места — Долины шаров.

Торыш — урочище в 150 километрах от Актау. Его называют Долиной шаров, так как в урочище находятся шаровидные минеральные образования – конкреций.

— Эти камни без преувеличения идеально вписываются в ландшафтный дизайн для ресторанов, частных дворов, государственных учреждений и парков, — написал он.

Позже известный эко-активист Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал пример использования камней.В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что водителя погрузчика установили. С нарушителя проведут профилактическую беседу. Камни вернут на место.