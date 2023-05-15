— При переходе на новую платформу DamuBala высвободилось 22 781 место. Количество активных ваучеров с прошлого года составляет 42 958, высвободившихся — 22 781, общее число выдаваемых ваучеров — 65 739. Для распределения высвобожденных 22 781 места прошёл прием заявок. В итоге сформирована очередь из 55 889 заявок, при уже активных 42 958 ваучерах, — говорится в сообщении оператора.Поскольку количество претендентов в очереди после выдачи ваучеров будет составлять 33 108, что превышает объём выделенных средств, постановка на очередь завершена. В DamuBala отметили, что в дальнейшем распределять места будут среди очерёдников по мере их высвобождения. Место может освободиться, если ребёнок переедет, его отчислят или родители откажутся от ваучера. Напомним, в апреле в акимате Алматы сообщали, что теперь работает новая информационная система для записи детей в кружки и секции — damubala.kz. С 26 апреля шёл приём заявок от поставщиков. В 18:00 второго мая родители должны были начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале. Однако этого сделать не удалось. В Damubala тогда объяснили, что незадолго до открытия записи в Центре хранения и обработки данных, где расположены сервера портала, произошла авария. Со второй попытки запись детей на бесплатные кружки и секции запустили в 18:00 третьего мая. Оператор программы Damubala заявил, что 15 тысяч ваучеров забронировали за 46 минут. При этом родители заявляли, что сайт не работал. 10 мая в очередь встали более 25 тысяч детей. В комментариях же родители вновь заявляли, что сайт не работал и записать детей они не смогли. Тем временем на пленарном заседании мажилиса 15 мая депутат от фракции Amanat Екатерина Смышляева обратила внимание на эту ситуацию. По её словам, принцип цифровизации «кто не успел, тот опоздал» добрался до социальной сферы. Она заявила, что нет реальной оценки потребности детей в кружках. — Вместо прозрачности провоцируют недоверие, несправедливость и разочарование, — сказала мажилисвумен. Она считает, что надо пересмотреть систему распределения мест в бесплатные кружки и секции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
