Иллюстративное фото из архива «МГ» Видео появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как подросток кидает камни в движущийся поезд на перегоне Аксенгир — Шамалган. Состав затормозил, что вызвало пробку. Ни один из водителей не вышел, чтобы остановить хулигана. В пресс-службе «Казахстан темир жолы» сообщили, что инцидент произошёл 13 мая. Машинист применил экстренное торможение. Состав не повреждён. Информацию об этом передали в правоохранительные органы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.