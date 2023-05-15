Дом сдали в эксплуатацию в 2015 году. В Алматы из-за ветра обрушилась часть облицовки ЖК Кадр с видео Гульнара Тельман в Facebook Видео с обрушением облицовочной плитки жители опубликовали в социальных сетях. Это произошло 14 мая в ЖК «Сарыарка» на пересечении улиц Алтынсарина и Жубанова. В это время дул сильный ветер. По словам жильцов, они начали бить тревогу ещё несколько недель назад. В пресс-службе акимата Ауэзовского района сообщили, что дом ввели в эксплуатацию в 2015 году. Застройщик ТОО Nest Stroy вёл его по гарантии пять лет.
— Жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО «Тургын уй». С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации. На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб Ауэзовского района. С представителями ОСИ и застройщиком достигнута договоренность о том, что компания окажет финансовую помощь для проведения восстановительных работ. Их проведёт сторонняя компания и приступит к работам в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.
В акимате напомнили, что собственники квартир должны содержать имущество объекта кондоминиума, включая проведение текущего и капитального ремонта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.