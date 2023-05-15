В городе провели точечные рейды, передаёт портал «Мой ГОРОД». Шесть пьяных водителей задержали полицейские ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" 11 мая сменилось руководство департамента полиции ЗКО. Этот пост покинул Махсудхан Аблазимов, теперь ДП возглавляет 48-летний Арман Оразалиев. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для «оздоровления оперативной обстановки» по указанию нового начальника в ночь на 14 мая провели точечные рейды. В нём задействовали 87 сотрудников. Они проверили двоих подозреваемых в совершении тяжких преступлений, находящихся под домашним арестом. В микрорайонах города выставили 12 групп по раскрытию краж авто. Также близи наиболее криминогенных увеселительных заведений организовали пешее патрулирование. В ходе рейда нашли и пропавшего без вести 16-летнего воспитанника детской деревни. Кроме того, полицейские «по горячим следам» раскрыли кражу 100 тысяч тенге из машины.
– Во время патрулирования составили 32 административных протокола, в том числе установили 15 фактов, когда несовершеннолетние находились вне дома без законных представителей после 23:00. Проверено 12 компьютерных клубов, где выявили одного подростка. Ещё двое водителей управляли авто без прав, — уточнили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
С улиц и общественных мест в центр временной адаптации и детоксикации доставили 24 человек в состоянии опьянения. Из них 11 поместили в учреждение. Также в приёмник-распределитель поместили троих бездомных.