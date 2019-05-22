Судебная коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 22 мая судебная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Серика Гарифа, который ранее был признан виновным в убийстве своего начальника и приговорен к 13 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Однако потерпевшая сторона подала жалобу, не согласившись с квалификацией уголовного дела, заявив при этом, что убийство Рустема Ракишева было совершено при выполнении им служебных обязанностей. Апелляционная коллегия, изучив материалы дела, пришла к выводу оставить приговор суда первой инстанции без изменений. Между тем, отец убитого полицейского Жаскайрат Ракишев не согласен с решением апелляционной коллегии и намерен подавать жалобу в Верховный суд. – У меня был сын, которого я растил, обучил, у которого была семья, двое детей. Теперь его нет, и сына мне уже не вернуть. Но я пойду до конца и буду добиваться для убийцы более строго наказания. 13 лет очень маленький срок для него, - рассказал Жаскайрат Ракишев. Напомним, убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстреловв командира. По словам начальника департамента полиции Махсудхана Аблазимова, обвиняемый произвел 7 выстрелов. В командира взвода попали 4 пули - в голову, ногу и спину. Стрелявший не пытался скрыться. Он сдал табельное оружие и сдался сам. Отец убитого полицейского требует для обвиняемого пожизненный срок. Свидетели происшествия заявили, что после убийства Серик Гариф вел себя неадекватно, он то плакал, то смеялся. Подсудимый обратился к родителям Рустема Ракишева и попросил прощения.
8 апреля Серику Гарифу был признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство" и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет лишения свободы в учреждении исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого осужденный должен будет выплатить семье погибшего 2,7 млн тенге в качестве материального ущерба и 4 млн тенге в качестве морального ущерба. Также суд постановил лишить Серика Гарифа звания сержанта полиции.
