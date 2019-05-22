Сегодня, 22 мая, депутаты сената Парламента РК, которые уже несколько дней находятся с рабочим визитом в ЗКО, посетили ГККП "Высший педагогический колледж имени Ж. Досмухамедова". Сенаторам рассказали об истории колледжа и показали оснащение. Следует отметить, что в прошлом году исполнилось 20 лет, как колледжу присвоили имя общественного деятеля Жаһанши Досмухамедова. Студенты учебного заведения даже организовали экспедицию "По следам Жаһанши". Директор колледжа Светлана Бахишева рассказала, что у них студентам нет необходимости каждый раз посещать ЦОН, чтобы получить какую-либо справку. - У нас есть комната, куда каждый студент моет прийти и при помощи электронной цифровой подписи получить необходимую справку. Наш специалист может выдать до 9 различных справок, - рассказала Светлана Бахишева. По словам директора, общежитие у колледжа имеется. - Мы его (общежитие - прим.автора) переформатировали своими силами и сейчас это Дом студентов, и сейчас больше напоминает дом, - поведала Светлана Бахишева. ГККП "Высший педагогический колледж имени Ж.Досмухамедова" - одно из старейших учебных заведений технического и профессионального образования Казахстана. Колледж готовит учителей с 1913 года и в 2013 году отметил свой 100-летний юбилей. На сегодняшний день в нем обучаются 1978 человек, из них 796 - по государственному заказу, остальные на коммерческой основе. Средний показатель трудоустройства выпускников ежегодно составляет не ниже 80%. Так, например, из числа выпускников 2018 года трудоустроены 81%, из них в сельских школах - 49%, в городских - 13,6%, еще 18,4 поступили в вузы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.