Первый открытый детский вокальный фестиваль-конкурс «Baqytty bala» прошёл в Актобе в июне 2018 года и стал культурным брендом Актюбинской области. Организаторами «Baqytty bala -2018» выступили облакимат при поддержке творческого центра «ДимашАли». Участниками проекта, который не имеет аналогов в стране, были представители из Казахстана, России, Узбекистана, Украины, Греции. Судьями и специальными гостями фестиваля стали артисты международного уровня: Димаш Кудайберген, Данэлия Тулешова, Джордан Аракелян, Влад Сытник, Женис Искакова, Светлана и Канат Айтбаевы.

При поддержке акимата города Актобе с 10 по 14 июля 2019 проводится ІІ открытый детский вокальный фестиваль-конкурс «Baqytty bala», посвящённый 150-летию областного центра. Прием заявок на конкурс продлится до 31 мая 2019 года. Цель конкурса - открыть новые имена и создать условия для их продвижения, а также совершенствовать исполнительское мастерство участников, развивать лучшие традиции вокального искусства. Конкурс «Baqytty bala» по праву можно назвать фабрикой молодых талантов. Финалисты «Baqytty bala - 2018» в течение года зарекомендовали себя как успешные артисты, несмотря на свой на юный возраст. Так, например, половина суперфиналистов национального отбора Международного песенного конкурса "JuniorEurovision" - участники I фестиваля "Baqytty Bala". Ержан Максим - обладатель одного из двух Гран-при фестиваля покорил своим талантом московскую публику на популярном российском проекте "Голос.Дети". Мама Ержана Гульмира Альбекова отметила, что актюбинский конкурс стал отличным трамплином для сына в творческой карьере. - В прошлом году я участвовал в конкурсе "Baqytty bala", который проходил в городе Актобе, и стал обладателем Гран-при. Конкурс прошел на высшем уровне. Я лично познакомился со своим кумиром Димашем Кудайбергеном. Он провел для участников мастер-классы в рамках программы фестиваля. Программа была насыщенной. В "Baqytty bala" я обрел настоящих друзей, с которыми мы по сей день поддерживаем теплые, дружеские отношения. Этот конкурс соответствует своему названию. Это одно из самых счастливых воспоминаний в моей жизни. Я участвовал в справедливом конкурсе и получил Гран-при, и советую всем детям подавать заявки на фестиваль-конкурс Baqytty Bala, потому что это самый справедливый конкурс в Казахстане! До встречи на сцене Baqytty Bala - 2019!, - сказал Ержан Максим. Стоит отметить, что на финал Baqytty Bala приехали фанаты Димаша из Финляндии, США, Германии, Малайзии, Японии, Польши, Франции, России, Индонезии, Украины, Китая. Так, Анита Рай Уорд из Новой Зеландии будучи тяжело больной и прикованной к инвалидной коляске, преодолела 15 тысяч км, чтобы увидеть своего кумира. Общий призовой фонд фестиваль-конкурса составляет около 2 500 000 тенге. Завершится фестиваль ярким вокальным шоу, в котором примут участие как сами юные конкурсанты, так и популярные звезды казахстанского шоу-бизнеса, а также иностранные гости. Среди приглашенных гостей будет и сам обладатель прошлогоднего гран-при Ержан Максим.