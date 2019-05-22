«Бэби-клуб» у всех на слуху в областном центре, сегодня его посещают более 250 воспитанников. За последние четыре года развивающий центр доказал свою значимость: открыли второй центр. Через его двери прошли более 1 000 детей от восьми месяцев и до семи лет. Все преподаватели с высшим образованием и просто обожают свою работу: возиться с детишками. Ими было проведено более 10 000 занятий на трех языках: казахском, русском и английском. Они постоянно посещают тренинги известных психологов – повышают свою квалификацию. Недавно в развивающем центре была открыта новая программа «КИТ» – круговая интеллектуальная тренировка, запатентованная в России. В данный момент она приносит свои плоды.– «КИТ» – это определенная последовательность в занятии игр на развитие 10 видов интеллекта. Как и в силовой круговой тренировке, прорабатываются последовательно все виды интеллекта – соответственно, ребенок развивается гармонично, проявляются все способности. Принцип круговой тренировки заключается в объединении ряда разнородных упражнений в одну целостную тренировочную нагрузку. При раздельном использовании циклических движений они зачастую дают сугубо ограниченный эффект, а объединив их, можно теми же средствами достигать комплексного развития физических способностей и успешнее содействовать повышению общей работоспособности организма. Весь яркий демонстрационный материал расположен на стене на уровне глаз детей. Занятия по "КИТу" позволяют одновременно хорошо и последовательно развивать оба полушария и их взаимодействие, – отмечает директор Галина Хайруллина. По словам специалиста по работе с детьми Арины Гильмановой, дети с двух лет как губка впитывают всю информацию.– На наших занятиях мы используем различные методики, разработанные известными российскими и зарубежными психологами, которые направлены на всестороннее развитие личности. На каждый возраст у нас рассчитана своя программа, начиная с социализации, где ребята учатся общаться друг с другом, находить общий язык, заканчивая программой по подготовке к школе. Чтобы в дальнейшем ребенку было легко и у него не возникало стрессов в новой обстановке. На занятиях мы применяем артикуляционную и пальчиковую гимнастики, преподаем в игровой форме, – рассказывает Арина Гильманова.– Дочка была первой ученицей. Программа была насыщенной. Я очень довольна результатом, атмосферой. София всегда ходит с большим удовольствием на занятия, ее приходится уговаривать идти домой, – делится Елена Мирзоева.– Я советую родителям отдавать как можно раньше своих детей в развивающий центр, потому что дело не в скоростном обучении, а именно в социализации. Это важный аспект, чтобы ребенок себя свободно чувствовал в любом обществе. И «Бэби-клуб» это все дает сполна, – добавила Мира Кукеева. На площадке в городском парке культуры и отдыха для детей и их родителей в честь четвертого дня рождения под веселое попурри специалисты центра станцевали задорный флэш-моб, к которому присоединились все. Также были устроены игры и конкурсы, показаны фокусы. Воспитанники клуба читали стихи, написанные родителями о «Бэби-клубе». Они получили подарки и поощрительные призы от клуба. Затем ребятишек развлекали аниматоры. Педагоги организовали мастер-классы и развлечения для всех находящихся в это время в парке. Для развития мелкой моторики рук занимались творчеством: на рисунок наносили клей и посыпали разноцветным песком, а также красками раскрашивали небольшие фигурки из гипса. И, конечно же, в конце торжественного мероприятия все попробовали праздничный торт. Еще для деток было любимое их лакомство – мороженое.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.