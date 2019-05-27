Немного предыстории. Группа ВТБ является одним из лидеров международного рынка финансовых услуг. В состав группы входят дочерние и ассоциированные банки в Германии, Великобритании, на Кипре, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, филиал ВТБ Капитал в Сингапуре. В странах СНГ группа представлена в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане. В Казахстане группа начала работать в 2009 году. Первый офис ВТБ открылся в Алматы, затем в течение пяти лет филиалы ВТБ появились во всех областях страны. Постепенно банк превратился в универсальный финансовый институт, оказывающий полный спектр услуг всем категориям клиентов: физическим лицам, МСБ и крупному бизнесу. На сегодняшний день услугами ВТБ в Казахстане на постоянной основе пользуются более 106 тысяч розничных и около 8 тысяч корпоративных клиентов. - За короткий промежуток времени мы развернули свой бизнес по всей стране с полным продуктовым рядом и во всех основных каналах продаж. Сегодня, по версии международного агентства S&P Global Ratings, ВТБ имеет один из самых высоких кредитных рейтингов среди казахстанских банков, что говорит о значительной степени надежности и стабильности, - отметил председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло. – В настоящее время в рейтинге БВУ мы заняли пятое место по доходности на капитал и 18-е место по размеру прибыли. Мы не намерены останавливаться на достигнутом, впереди у нас новые достижения. Банк активен как в розничном сегменте кредитования, так и в финансировании бизнеса любого масштаба. В настоящий момент ВТБ является участником 12 государственных программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности в стране. Среди них «Дорожная карта бизнеса-2020», проекты Фонда «Даму», Аграрной кредитной корпорации и «KazakhExport». В числе крупных клиентов ВТБ - казахстанские медедобывающие компании, золоторудная промышленность, структуры газовой промышленности, сферы телекоммуникаций и других секторов экономики. По итогам прошлого года кредитный портфель банка вырос на 26%. Во многом такого результата удалось добиться благодаря использованию новых технологий. ВТБ активно инвестирует в развитие IT, и эти затраты полностью себя оправдывают, делая более комфортным обслуживание клиентов. Перешагнув порог первого десятилетия, ВТБ нацелен на дальнейшее укрепление своих позиций на рынке Казахстана. Банк продолжит развивать свои сервисы, совершенствовать продукты и услуги и, конечно, принимать активное участие в развитии экономики страны. ВТБ банк Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Новости компании Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.