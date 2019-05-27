Обучающие уроки чередуются подвижными играми, которые направлены на развитие моторики, развитие речи и коммуникабельности. Детский центр «Непоседа» предлагает: • Подготовка к школе с казахским и русским языком обучения: грамматика, чтение, письмо, математика, английский язык и творчество; • Занятия по улучшению знаний для учащихся начальной школы; • Уроки живописи, композиции, лепки, прикладного искусства; • Мастер-классы по прикладному искусству «Мама и Я»; • Скорочтение; • Курсы английского языка; • Курсы японского языка.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Новости компании