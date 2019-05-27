Спасатели посетили надувные аттракционы в городском парке культуры и отдыха, на площади имени М.Маметовой и возле ТРЦ "Азия Молл", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, всем владельцам надувных аттракционов были разъяснены правила безопасности при эксплуатации батутов. – Спасателями города Уральск проведена профилактическая работа в местах, где расположены надувные аттракционы. Мы посетили батуты в районе городского парка культуры и отдыха, на площади имени М. Маметовой, ТРЦ "Азия Молл" и в районе завода "Омега". В местные исполнительные органы направлены письма о необходимости принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности на различных видах аттракционов. Хочется отметить, что данная работа не является проверкой работы батутов, а носит лишь профилактический характер во избежание несчастных случаев, - сообщил Нуралы Мусиев. Стоит отметить, что спасатели призывают всех владельцев строго соблюдать все правила безопасной эксплуатации надувных аттракционов, в обязательном порядке следить за смс-сообщениями о штормовых предупреждениях, связанных с неблагоприятными погодными условиями. При ухудшении погодных условий необходимо приостановить работу батутов и принять все меры по безопасному выводу людей с аттракциона. – Батуты должны быть с сетками, чтобы избежать падения ребенка на землю с него, молния на сетке всегда закрыта, когда внутри находится ребенок. Как можно чаще проверяйте надёжность домашнего батута. Строго запрещается курить рядом с батутами, прыгать в обуви, играть в часах, цепочках и в других украшениях, использовать электронные устройства, иметь при себе колющие и острые предметы. Запрещается детям делать сальто и другие трюки без специального страховочного оборудования и без тренера, так как есть риск повреждения шейного отдела позвоночника, - рассказали спасатели. Напомним, 25 мая в Караганде из-за ухудшения погодных условий и усиления ветра перевернулся батут с детьми. В результате ребенок 2007 года рождения от полученных травм погиб на месте, еще двоих доставили в больницы с различными травмами. Фото предоставлено сотрудниками ДЧС ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.