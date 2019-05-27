Иллюстративное фото из архива "МГ" - Из них 6 водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения. Также было выявлено около 50 фактов несоблюдения водителями правил пользования ремнем безопасности, порядка 14 нарушений правил движения пешеходами, около 30 нарушений за использование водителями при управлении транспортных средств сотовым телефоном, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Также в отношении 9 водителей, выехавших на встречную полосу, составлен протокол по ст. 596 КоАП РК. К слову, с начала года полицейскими Атырау за управление транспортным средством в состоянии опьянения выявлен 431 водитель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.