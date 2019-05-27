25 мая начался снос трех ветхих домов по улице Ескалиева. В выходные ход строительства проверил аким области Алтай Кульгинов. - В Уральске особое внимание уделяется сносу аварийных и ветхих домов. Так, сегодня начались работы по сносу ветхих домов по ул. Ескалиева 149, 151 и 153. На месте трех ветхих домов (1917 года постройки) по программе ГЧП будет построен современный 75-квартирный многоэтажный жилой дом. К слову, с начала реализации данной программы количество аварийных домов сократилось с 52 до 41, - рассказал Алтай Кульгинов. Также глава региона проверил ход работ по реконструкции путепровода в районе Нефтебазы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.