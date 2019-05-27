Согласно документам, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, а максимальная скорость составляет 260 км/ч. Согласно документам, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, а максимальная скорость составляет 260 км/ч. В Белоруссии в мастерской именитого модернизатора Ю.Шифа скрестили Porsche и "Запорожец" У них же даже цвет одинаковый! При тестовом заезде яркая, необычная машинка не только показала отличный результат, но и привлекла внимание всех: от автолюбителей до сотрудников ГАИ. Внешность осталась узнаваемая – от ЗАЗ-968, начинка новая - от Porsche. Объем мотора 3,2 л, и мощностью 252 лошадиные силы, спортивная подвеска со стойками и даже звук двигателя от sports car. фото взяты из открытых источников XCs8ebd7k4Q Напомним, недавно умельцы из Питера поставили Bentley на гусеницы, что из этого получилось смотрите здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz