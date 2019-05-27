В минувшие выходные в редакцию "МГ" обратились водители большегрузов, которые рассказали, что на контрольно-пропускном посту "Сырым" казахстанско-российской границы образовался затор из фур. Из-за водителям приходится почти сутки ждать очереди, чтобы пересечь границу. Такая ситуация на границе сложилась в обоих направлениях. По словам руководителя отдела экспортного контроля ДГД по ЗКО Айбара Ажгалиева, такая ситуация на границе складывается периодически. - Сегодня, 27 мая, на границе 105 машин. Дело в том, что проблем на посту нет, все работают в штатном режиме. Во-первых, в выходные дни идет очень большой поток автотранспорта, во-вторых, российский пост работает по другому регламенту, поэтому создается скопление фур. Россияне пропускают только по три машины, а мы по шесть. Как обычно к середине недели очереди не будет,- пояснил Айбар Ажгалиев.

