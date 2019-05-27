Осужденный неоднократно получал взятки за беспрепятственный ввоз и реализацию мяса на рынки города без ветеринарных справок, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал заместитель руководителя департамента нацбюро по противодействию коррупции по ЗКО Айдос Жунисов в ходе заседания «Ақжайык-адалдық аланы» в областном акимате. - 16 мая этого года был осужден заместитель руководителя отдела ветеринарии города Уральск Изтлеуов. Он обвинялся в том, что неоднократно получал взятки за беспрепятственный ввоз и реализацию мясной продукции на рынках города без справок, подтверждающих убой сельскохозяйственного животного. По решению суда, теперь осужденный лишен права когда-либо занимать должность на государственной службе и должен выплатить штраф в размере 332 тысяч тенге, - пояснил Айдос Жунисов. – Что касается еще одного специалиста из ветотдела, судебный процесс в отношении получения взяток не окончен. Со слов Айдоса Жунисова, аналогичные факты получения взяток работниками отдела ветеринарии города выявляются департаментом ежегодно. - Для решения данного вопроса в отношении коррупции необходимо создать еще больше убойных цехов, где при убое в обязательном порядке будет присутствовать ветврач, - внес свое предложение Айдос Жунисов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.