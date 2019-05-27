Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал заместитель руководителя департамента нацбюро по противодействию коррупции по ЗКО Айдос Жунисов в ходе заседания «Ақжайык-адалдық аланы» в областном акимате. - 16 мая этого года был осужден заместитель руководителя отдела ветеринарии города Уральск Изтлеуов. Он обвинялся в том, что неоднократно получал взятки за беспрепятственный ввоз и реализацию мясной продукции на рынках города без справок, подтверждающих убой сельскохозяйственного животного. По решению суда, теперь осужденный лишен права когда-либо занимать должность на государственной службе и должен выплатить штраф в размере 332 тысяч тенге, - пояснил Айдос Жунисов. – Что касается еще одного специалиста из ветотдела, судебный процесс в отношении получения взяток не окончен. Со слов Айдоса Жунисова, аналогичные факты получения взяток работниками отдела ветеринарии города выявляются департаментом ежегодно. - Для решения данного вопроса в отношении коррупции необходимо создать еще больше убойных цехов, где при убое в обязательном порядке будет присутствовать ветврач, - внес свое предложение Айдос Жунисов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.