Иллюстративное фото из архива "МГ" С наступлением зноя в Атырау патрульные в городе будут носить, помимо резиновых дубинок, еще и плавательные жилеты, аптечки и веревки. Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, экипажи дорожно-патрульной полиции с недавних пор обеспечены снаряжением, которое может им понадобиться в чрезвычайных ситуациях. - В багажниках патрульных машин будут находиться вместе с аптечками, огнетушителями и плавательные жилеты и веревки. Это связано с приближением плавательного сезона. Все экипажи дорожно-патрульной полиции, чьи маршруты пролегают у берега реки, теперь оснащены спасательными средствами на воде для предотвращения ЧС, - сказали в полиции. Добавим, что за последние пару лет в регионе сотрудниками полиции на воде было спасено 11 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.