Мем «Дочь Алсу» это самый большой успех, которого смогла достигнуть эта певица… После нашумевшего финала, все ждали решения и объявленного спецвыпуска шоу, результаты хоть и порадовали, но все-таки оставили некий осадок. Даже наставники не захотели присутствовать при этом. Макс Фадеев решил узнать мнение народа обо всем этом и разместил в своей соцсети пост: « Скажите, как вам вчерашний концерт «ГолосДети»? Что вы об этом думаете?...» https://www.instagram.com/p/Bx41fZ-Cc91/ Вот что из этого вышло: «Всем раздали по миллиону и все, все довольны, всем по домам. Ощущение, как-будто первый канал откупился и все» «Случай: вчера на посадке в самолёт какой-то мужчина бочком пытается пройти в обход очереди. Женщина с ребёнком стыдит его: - Мужчина, тут между прочим все на посадку, я с ребёнком стою, а вы пытаетесь вперёд пройти .... Голос из толпы: - пустите его, это дочь Алсу! Все засмеялись, даже мужик, который пытался без очереди протиснуться. Похоже, мем «Дочь Алсу» это самый большой успех, которого смогла достигнуть эта певица. Песни забудутся «Дочь Алсу» навсегда!» «… если уж Микелла не захотела приходить - зачем говорить ты тоже с нами? Она не с вами - она выше вас. Никто не ожидал просто, что "одна богатая семья испортит один вечер всей стране» «Все это конечно здорово и хорошо, но осадок остался. А ещё вы меня убейте, но я не верю, что Аксюта и Эрнст не знали о том, что победа куплена..» «Наставники демонстративно проигнорировали спецвыпуск . Дети выглядели, как брошенные со своими траурными песнями. Одно радует, что все 8 участников получили по заслуге - по 1 млн . Хорошая реклама для банка Тинькофф ))» А что думаете вы?  Напомним, 24 мая в эфире Первого канала прошел спецвыпуск шоу, где объявили нового победителя.