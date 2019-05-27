Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заведующей воспитательным дошкольным и внешкольным сектором отдела образования г. Уральск Маншук Караевой, на территории города имеется один стационарный лагерь «Атамекен», рассчитанный на 1,5 тысячи учащихся. - На летний отдых поедут 600 учеников из малообеспеченных и многодетных семей. Кроме того, 230 одаренных детей смогут приобрести путевку с 50% скидкой. Стоит отметить, что во всех школах города будут организованы пришкольные лагеря, в 46 школах с питанием и в 51 без питания. 1700 детей будут иметь возможность побывать на территории города в палаточных лагерях «Мирас» и «Рахат». Лагерь, отличающийся своей дисциплиной, будет открыт на базе «Атамекен». Это патриотический лагерь «Кайсар» для 200 учащихся. Это так называемый, лагерь мужества, и направлен на подготовку к армейской жизни, - пояснила Маншук Караева. Палаточные лагеря с выездом будут организованны на базе школ №6, 17, 26. - Также у нас сохранились летние трудовые лагеря. Они будут организованы для 130 детей на базе школы №12 и в Круглоозерном. На сегодняшний день те предприниматели, которые находятся на этой территории, приглашают к себе на работу и отдых детей. Школьники будут работать по часам, в соответствии с законодательством, и получать за это заработную плату. Размер оплаты предприниматель будет определять сам, - дополнила Маншук Караева. Стоит отметить, что все лагеря дети посещают по собственному желанию и согласию родителей. Для того чтобы ребенок попал, к примеру, в палаточный лагерь или какой-либо другой, родителям в первую очередь надо обратиться в школу. Официальное открытие летних лагерей состоится 1 июня. Как рассказала руководитель инклюзивного специального образования и защиты прав детей управления образования ЗКО Агиис Бержанова, в этом году летним отдыхом планируется охватить около 89,8 тысячи детей по области. - Мы будем организовывать мастер-классы по совершенствованию языковых навыков учащихся через обучающие полиязычные площадки, а также на основе робототехники с участием специалистов областного центра информатизации образования и центра технического творчества. Всего в этом году на территории области насчитывается 328 пришкольных лагерей и 262 профильных без питания. Количество палаточных лагерей остается без изменений, их так же, как и в прошлом году, - 25. По предварительным данным, в этом году планируется обеспечить летним отдыхом всех учащихся из социально-уязвимых слоев населения. Те дети, которые состоят на учете в органах внутренних дел и на внутришкольном контроле, находятся под особым контролем. Все ученики данной категории поедут в летние лагеря, - пояснила Агиис Бержанова. Между тем, более сотни учеников из нашей области в этом году посетят такие города, как Нур-Султан, Туркестан, Боровое, а также около 1000 школьников посетят историко-музейный комплекс в Бокей Орде. - При поддержке концерна «Eni.S.p.A» филиала «Agip Caspian sea» в июле 40 учащихся со всей области - это дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных семей, отличившиеся в учебе, общественной жизни будут направлены в лагерь на побережье Адриатического моря в Италию, - дополнила Агиис Бержанова. Стоит отметить, что в этом году в ЗКО на организацию летнего отдыха выделено 247,1 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.