Как так вышло, что именно эти два цвета стали показателем пола ребенка? На этот вопрос существует три варианта ответа, которые объяснят историю разделения на розовый и голубой. Русский вариант К концу 18 в. Павел I издает указ: - все княжны с рождения получают орден Св.Екатерины на ленте красного цвета, а князья — орден А.Первозванного на ленте синего цвета. Аристократы полностью поддержали нововведение и стали надевать девочек в розовое, а мальчиков – в синие. Ну а раз они так делают, то и простой люд старался. Но это у нас, а «у них» было по-другому. Европейский вариант Там с начала 19 в. все дети до 6 лет выглядели одинаково — все в белых платьях. Это считалось удобно: друг за дружкой все донашивали, а отбеливатель справлялся с любыми пятнами. Платья были в пол — чтоб ничего не было видно, и то же время можно было в любой момент усадить ребенка на горшок. В начале 20 в. стали часто думать о развитие ребенка. Врачи стали использовать понятие «ползунок» —ребенок, который уже стал ползать. Для удобства малышам стали шить цветные штанишки. Но было наоборот: мальчикам красных оттенков - символ и силы, девочкам — голубых, символ нежности . После Первой мировой войны цвета поменяли местами: синий стал цветом военной формы, а розовый отдали девочкам. Маркетинговый вариант Это пришло из той же Европы. Исследования показали, что обязательность различия детей по половому признаку с помощью цветов в одежде — ход маркетинга. Так производители внедряли свои новые идеи и увеличивали их продажи, ведь какой родитель откажется приобрести что-то новое для ребенка. В 40-е годы цвета поменяли местами. Историки моды утверждают, что это снова маркетолог постарался — тем самым обязав родителей полностью сменить гардероб ребенка. С тех пор розовый стал девчачьим цветом, был даже лозунг «Думай в розовых тонах»- который, призывал женщин осознать свою женственность.