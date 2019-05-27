Чудо компот из двух ингредиентов, помог мне похудеть на 6 кг за 2 месяца без вреда. Только польза и всего два составляющих, один из которых, точно есть в каждом холодильнике. Этот компот выводит токсины и жир просто тает. Состав: Лимон 1 кг Сельдерей 400 гр Приготовление: Корень сельдерея натрите  и смешайте с 2 л чистой воды. Добавьте цедру лимона и варите 20 минут. Оставьте остывать при комнатной температуре. Через 5 часов добавьте сок лимона, процедите и перелейте в стеклянную емкость. Применение: Пейте по несколько глотков перед едой, 3 раза в день. Можно разбавлять водой. Храните в холодильнике Берегите себя и своих близких. Узнайте что вредно есть на завтрак, какая целебная сила у сирени и что можно сделать на 12 минут для вашей фигуры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!