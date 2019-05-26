Фото с сайта Informburo.kz Общественному деятелю и правозащитнику было 60 лет. Она скончалась после продолжительной болезни. Предварительно, похороны состоятся 29 мая. Розлана Таукина – политический и общественный деятель, президент "Федерации равноправных журналистов". Она родилась в 1959 году в Уральске. Окончила филологический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина, факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Розлана Таукина работала корреспондентом международной организации "Репортёры без границ", главным редактором республиканской общественно-политической газеты "Трибуна. Коммунист Казахстана". Также в 1992 году она заняла должность президента и генерального директора ТРК "Тотем". Розлана занималась гендерными проблемами женщин и написала на эту тему десятки статьей. В 2016 году она была удостоена премии "Свобода". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.