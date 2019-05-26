Сегодня, 26 мая, в кинотеатре "Синема парк" состоялась премьера фильма Гая Ричи "Аладдин" на казахском языке. Вместе с детворой фильм посмотрел и глава региона Алтай Кульгинов, который пришел в кино вместе с женой и детьми. Как стало известно, фильм «Аладдин» дублирован в рамках проекта «Өзіңнен баста», который инициировали корпоративный фонд «Болашақ» и компания «Меломан». Отметим, что благодаря проекту «Өзіңнен баста» сегодня более 100 отечественных актеров состоят в голосовой базе «Walt Disney Pictures». Казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании «Walt Disney»; для «Sony Pictures» — 7-м. Вошел в семерку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на Blu-Ray, выпускающихся для Восточной Европы и стран СНГ. Следует отметить, что за время реализации проекта «Өзіңнен баста» на казахский язык дублированы 29 голливудских кинокартин, среди которых: «Тачки-2»/«Көліктер 2», «Мстители-2: Эра Альтрона»/«Кек алушылар: Альтрон дəуірі», «Храбрая сердцем»/«Батыл жүрек», «Тайна Коко»/«Коко құпиясы», «Моана», «Малефисента» и другие. На казахском заговорили звезды мирового кино — Уилл Смит в научно-фантастической комедии «Қара киімділер 3» ( «Люди в чёрном 3» 2012 г.), Джонни Депп в приключенческом вестерне «Жалғыз Рейнджер» («Одинокий рейнджер» 2013 г.) и Анджелина Джоли в мистическом блокбастере «Малефисента» (2014 г.). Итого: 13 анимационных фильмов студий «Walt Disney Pictures»/ «Pixar» и 16 фильмов для семейного просмотра студий «Sony Pictures», «Disney», Lucasfilm Ltd. и Marvel Studios Inc. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.