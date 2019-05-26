В регионе обьявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, завтра, 27 мая, в ЗКО ожидается усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, а также гроза.  