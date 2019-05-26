У Лиз Хафф свой блог в Instagram, где она и выложила видео вручения. Мальчик сразу понял, что этот десерт с сюрпризом. С волнением он все же потянул за ленту….Думаем такой подарок понравится каждому https://www.instagram.com/p/BxisfS0hB29/