Скриншот с видео - Это Дамба (пригородный поселок в Атырау - прим. автора). Пешеходный переход... Опять пешеходный переход... Еще пешеходный переход... - говорит голос за кадром. Его задорным смехом поддерживают попутчики, применяя ненормативную лексику. "МГ" обратился за комментарием в департамент полиции Атырауской области, где рассказали, что такая оплошность произошла во время недавнего асфальтирования трассы подрядной организацией ТОО "Атырауинжстрой". Жолполовцы уже дали задание исправить ситуацию ЖКХ г.Атырау. Между тем, по словам автолюбителей, такие частые знаки пешеходных переходов еще имеются в п.Сарайшык и в центре города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Внимание. Видео содержит ненормативную лексику. fq3HDKt-vHEВидео очевидцев