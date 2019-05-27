Иллюстративное фото из архива "МГ" Помочь с временным приработком девушкам и парням нефтяной столицы собираются этим летом в молодежном ресурсном центре. По словам его лидера Серика Кадырова, уже регистрируется молодежь, пожелавшая принять участие в общенациональном проекте "Жасыл кала - жасыл аул". На реализацию проекта задумано потратить 160,1 млн. тенге. Молодежь этого проекта будет занята посадкой деревьев, уходом за клумбами по городу, благоустройством зон отдыха города. Во всех колледжах и вузах уже идет поисков новых стройотрядовцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.