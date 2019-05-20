Курсы пройдут с 27 по 31 мая в учебном центре «Dana» с участием высококвалифицированного российского специалиста. Тема: «Технология логопедической работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи (неговорящими детьми)» 72 часа.   Лектор курсов: Баряева Людмила Борисовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры логопедии Российского государственного педагогического университета имени А.С. Герцена, автор 150 публикаций по проблеме дошкольной и коррекционной педагогики, директор «Центра диагностики, консультирования и игровой поддержки развития детей» (г. Санкт-Петербург). Стоимость обучения: 16000 тенге.  
По окончании обучения участникам выдается сертификат.
Место проведения: ул. Капана Мусина, 62 (конференц-зал 4-ой поликлиники). По всем вопросам обращаться по тел.: 8 778 911 55 58, 8 747 178 51 05. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.