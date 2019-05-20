Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов станцию скорой помощи поступил 19 мая в 17.19. - Малышка была доставлена в Областную многопрофильную больницу. После осмотра нейрохирурга черепно-мозговая травма исключена. Состояние средней степени тяжести. Она находится в сознании, - пояснили в облздраве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.