Веронику Заику бросил муж с пятью детьми, теперь единственный доход многодетной семьи - это пособие размером 10,5 тысячи тенге в месяц, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Еще полгода назад Вероника, ее муж Сергей и пятеро детей жили на съемной квартире в центре города. Тогда супруг устроился на работу, хорошо зарабатывал - 120-130 тысяч тенге в месяц.
- Потом мы получали пособие по уходу за ребенком до года - 20 тысяч тенге и пособие как многодетная семья - 10,5 тысяч тенге. В общем, справлялись со всеми проблемами. Жили хорошо. Решили улучшить условия проживания и переехали сюда, в частный дом, который побольше площадью. В месяц стали платить за съемное жилье 35 тысяч тенге. Было трудновато, но нам всегда помогали с продуктами и вещами волонтеры. Еще я обращалась за адресной социальной помощью, но мне отказали, так как у нас был большой доход, который превышал 21 тысячу тенге, - рассказала женщина.
Со слов многодетной мамы, пару месяцев назад в семье начался разлад.
- Муж перестал приходить домой ночевать. Поначалу он придумывал всяческие причины и оправдания, но потом сказал, что нашел другую женщину. Я не потерплю такого отношения к себе, мне обидно и больно, - плача рассказывает Вероника. – Теперь он с нами не живет и приходит только днем, навестить детей, или когда я прошу его побыть с ними, чтобы отлучиться по делам. Официально на развод уже подали.
Хозяева съемной квартиры, где сейчас живет многодетная семья выставили ее на продажу и попросили Веронику с детьми освободить дом 30 мая.
- Я не знаю, что мне теперь делать. До этого времени я не смогу оформить АСП, потому что официально нас не разведут еще. Потом пока я соберу все документы и сдам, тоже пройдет время. А мне не у кого занять денег, чтобы снять квартиру. Наверное, уйду в лес и буду жить с детьми в палатке, а что теперь делать, - говорит расстроенная женщина.
Между тем, женщина отмечает, что первый супруг, который является отцом двум старшим детям, алименты ей не платит и второй муж тоже не сможет платить.
- Алименты на первых двоих детей Николая и Регину от первого брака я не получаю. Никак не могу добиться этого. Теперь не буду получать на остальных детей - Ангелину, Галину и Александру, так как Сергей говорит, что он теперь не работает, - рассказала Вероника.
Женщина плачет и просит помощи у людей.
- Я не знаю, я в такой сложной ситуации. Ну помогите хоть кто-нибудь. Если бы я могла, то пошла бы работать, но у меня совсем маленькая дочь, ей вот только исполнился годик. Потом надо встречать и провожать старших детей в школу и детсад. Мы и питаемся очень скромно, покупаю только самое необходимое, на что хватает денег, - говорит женщина.
В отделе занятости и социальных программ города Уральска пояснили, что Вероника Заика получала в прошлом году адресную социальную помощь с июля по декабрь - около 300 тысяч тенге.
- В феврале 2019 года она получила единовременную материальную помощь в размере 37 тысяч тенге. В этом году АСП не назначено, так как доход на одного человека составлял 23 000 тенге, то есть превышал черту бедности на одного человека - 20789 тенге. С ее слов в настоящее время с супругом не проживает, подала на развод и на алименты, суд должен состояться 28 мая 2019 года, - пояснили в отделе занятости.
К слову, в отделе занятости объяснили, что после завершения бракоразводного процесса и определения алиментов Веронике Заике необходимо будет обратиться по вопросу назначения адресной социальной помощи в Центр занятости населения по адресу: ул. Курмангазы, 173.
Напомним,
Вероника Заика уже обращалась в редакцию "МГ", когда не смогла собрать детей в школу. В то время они жили на даче в садоводческом обществе "Волна" в районе телецентра.
Если кто то желает помочь женщине, можете позвонить по номеру телефона +7 747 263 50 63 или перевести денежные средства на счет АО "Народный Банк Казахстана" KZ576012313000009607
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА