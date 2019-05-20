Фото с сайта www.unian.net В Киеве прошла церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Владимир Зеленский принёс присягу и поклялся в верности Украине. Ему вручили официальные символы главы государства – знак президента Украины, гербовую печать и булаву, а также удостоверение президента. - После моей победы на выборах мой шестилетний сын сказал мне: "Я по телевизору видел, говорят, что Зеленский президент. Получается, что я тоже президент?" Тогда это прозвучало как детская шутка, но потом я понял, что это правда. Потому что каждый из нас президент. Не 73%, которые проголосовали за меня, а все 100% украинцев. Это наша общая победа, это наш общий шанс. Не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию и присягнул в верности Украине. Представьте заголовки: президент не платит налоги, президент проехал на красный свет, президент потихоньку ворует. Это позор, этого нельзя допустить. Вот что я имею в виду, когда говорю, что каждый из нас президент. Каждый из нас несёт ответственность за Украину, – сказал Владимир Зеленский в своей речи. Владимир Зеленский заявил, что первой задачей, которую предстоит выполнить украинцам, должно стать прекращение военного конфликта на Донбассе. - Я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 млн человек – тех, кто родился на украинской земле. Я обращаюсь ко всем украинцам: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую Украину, всем этим людям я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы обязаны ехать в Украину – не в гости, а домой. Всё это поможет нам начать новую эпоху. Это наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное. И наша первая задача – остановка конфликта на Донбассе. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, и первым шагом к этому диалогу должно стать возвращение всех украинских пленных, – сказал президент Украины. Он подчеркнул, что Крым и Донбасс – украинские территории, и их предстоит вернуть. - Я хочу процитировать одного американского актёра, который стал президентом США, он сказал: правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема. Я не понимаю правительство, которое разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Вы можете. Вы можете оставить свои места тем, кто готов работать для будущих поколений. Моё избрание доказывает, что граждане устали от системных политиков. Мы создаём страну других возможностей. Где есть честные правила игры, а для этого к власти должны прийти люди, которые хотят работать для людей. Я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов. Президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза, – сказал Владимир Зеленский. Он обратился к депутатам Верховной рады, не без иронии поблагодарив их за то, что они назначили его инаугурацию на рабочий день, хотя сам Зеленский просил выбрать для этой церемонии воскресенье – 19 мая. В финале своей речи президент распустил Верховную раду. - Я прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, принять закон о незаконном обогащении. Также прошу освободить от должности главу СБУ, генерального прокурора, министра обороны Украины. У вас на это два месяца. Сделайте это и повесьте себе медали. Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине! – сказал президент. - На протяжении своей жизни я пытался делать всё для того, чтобы украинцы смеялись. Это была не только моя работа, это была моя миссия. В следующие пять лет я сделаю всё для того, чтобы украинцы не плакали, – завершил свою речь глава государства. На церемонии присутствовали представители 50 иностранных делегаций. Среди почётных гостей были президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Литовской республики Даля Грибаускайте и президент Венгрии Янош Адер. Казахстанскую делегацию на инаугурации президента Украины возглавил заместитель председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров. 21 апреля Владимир Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине. 73,2% респондентов отдали ему свои голоса, за его оппонента Петра Порошенко проголосовали 25,3% избирателей. Новоизбранный президент принёс извинения народу за те неудобства, которые связаны с его инаугурацией, назначенной вопреки его пожеланию на рабочий день. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.