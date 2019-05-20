Фото предоставлено департаментом полиции ЗКО Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сотрудниками криминальной полиции задержан подозреваемый в совершении краж боковых зеркал с автомашин жителей города Уральск. - 34-летний мужчина за одну ночь совершил 9 краж боковых зеркал с иномарок. Пострадали владельцы таких автомашин KIA, Hyundai, Lexus, Nissan и Toyota. На след подозреваемого помогли выйти следы отпечатков пальцев, которые были изъяты на месте преступления. В настоящее время по фактам краж проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Похищенное было изъято по месту жительства подозреваемого и возвращено владельцам, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что подобные преступления чаще всего совершаются быстро, на неохраняемых территориях или дворовых стоянках. - Чтобы не стать жертвой автомобильных воров, необходимо следовать нескольким советам: чтобы обезопасить свой автомобиль от посягательств автоворов, примите меры, которые не позволят сделать его легкой добычей. Обязательно оборудуйте автотранспорт сигнализацией, при возможности оставляйте машину на охраняемых парковках, не оставляйте в машине ценных вещей. Элементарные правила безопасности помогут уберечь ваш автомобиль от угона, краж с автосалона и краж автозапчастей – фар, боковых зеркал и автоаксессуаров, - посоветовали в департаменте полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.